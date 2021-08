Eerst coronaprik naar keuze, dan bier: universiteit probeert studenten over te halen

Nachtburge­mees­ter maakt vuist voor heropening nachthore­ca: ‘Er is geen dag zonder nacht’

6 augustus NIJMEGEN – De Nijmeegse nachtburgemeester Cees de Beer (30) heeft zich met acht andere nachtburgemeesters en achthonderd andere partijen verenigd in de Dutch Nighttime Alliance (DNA). ,,Het werd tijd dat wij ons verenigden, het belang van de nacht is veel te lang onderschat. We gaan nu lobbyen in Den Haag voor betere oplossingen en een veilige heropening van de nachthoreca.”