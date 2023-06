Eerst werd er geschoten en was er een bijna-brand, nu gaat het écht mis met sauna: ‘Vuur is 300 procent zeker aangestoken’

Televisie­ma­kers hebben goud in handen met Ton Kosterman: voetbal­trai­ner schittert in reality­soap

Drie maanden lang volgde een tv-team het wel en wee van voetbaltrainer Ton Kosterman. De Wijchenaar schittert deze zomer in een realitysoap over amateurtrainers, waarin hij met het Maldense Juliana’31 over pieken en door dalen gaat: ,,Ik zie nog wel terug wat ik eigenlijk tegen die scheids riep.”