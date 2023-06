Eerst werd er geschoten en was er een bijna-brand, nu gaat het écht mis met sauna: ‘Vuur is 300 procent zeker aangestoken’

Beuningen maakt zich geen zorgen over geld, maar is wel voorzich­tig

Zorgen maken om geld? Dat is volgens wethouder Alwin Steeg van de gemeente Beuningen niet aan de orde. Voorzichtig is hij wel. De bijdrage van het Rijk zal de komende jaren behoorlijk minder zijn. Keuzes maken is nodig. Hogere belastingen? Wel of geen zwembad?