Eeuwenoude Kruittoren in Kronenburgerpark staat in de steigers

Allerzie­len bij LUX: stilstaan bij de eindigheid met diner, film en gesprek

NIJMEGEN - Allerzielen op 2 november is het moment om overledenen te herdenken en stil te staan bij de eindigheid. LUX in Nijmegen heeft op die dag, samen met het regionale Netwerk Palliatieve Zorg, een programma opgezet om in gesprek te gaan over deze kant van het leven, onder de titel De Bezieling.

29 oktober