Effect vaccinaties hoogbejaarden lijkt zichtbaar: opvallend minder besmette 85-plussers

Al het spaargeld van de Nijmeegse kapper Theo is op: ‘Ik moet gaan lenen bij mijn ouders’

18 februari NIJMEGEN - De Nijmeegse kapper Theo van de Wouw van dubbelzaak De Heerenkamer en De Daameskamer heeft al zijn spaargeld op na twee lockdowns vanwege corona. Hij is één van de vele kappers die deze donderdagavond de lichten in hun zaak laten branden om te pleiten voor een snelle heropening van hun zaak. ,,Net zoals in Duitsland willen we heel graag op 1 maart weer open”, aldus Van de Wouw.