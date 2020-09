Eigenaar Nijmeegs ‘coronacafé’ zegt sorry na meer dan 50 besmettingen: ‘Dit had niet mogen gebeuren’

170 studenten universi­teit in thuisisola­tie vanwege corona-uit­braak in café

8 september 170 studenten van de Radboud Universiteit zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan, omdat ze mogelijk besmet zouden zijn geraakt in of via bezoekers van café Van Rijn. De ‘thuisisolatie’, op verzoek van de GGD, moe(s)t voorkomen dat ze bij een eventuele besmetting het virus verder doorgeven.