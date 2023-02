Eigenaren van Plek NMGN stoppen na 30 jaar ondernemen: 'Voelt als stoppen met topsport'

indebuurt.nlHeimwee, Tante Koosje, New Dutch, Plek NMGN: het is een greep uit de restaurants die door de handen van Jacqueline en Marcel Aalbers zijn gegaan. Na ruim dertig jaar ondernemen in de Nijmeegse horeca, trekt het stel de stekker eruit. “Het is tijd voor een pauze.”

“We hebben altijd bewust voor de horeca gekozen, we hebben het altijd samen gedaan en we hebben er altijd van genoten. Dat doen we nog steeds. Maar het is nu tijd om het even los te laten.” De twee Nijmegenaren, die tot voor kort Plek NMGN aan de Hatersteweg runden, hebben zojuist het restaurant verkocht.

Reeks populaire horecazaken

Het stel begon in hun twintiger jaren aan hun grote droom: een eigen horecazaak. Ze namen restaurant Heimwee in de Benedenstad over. “Dat was echt een fantastische tijd. We hebben het hier over tientallen jaren geleden, toen waren er nog niet zoveel restaurants als nu. Wij waren de hotspot.”

Een hele reeks aan populaire horecazaken in Nijmegen volgde: Tante Koosje, New Dutch, De Fusie, In de Kazerne en als laatste dus Plek NMGN. “Op onze top waren we de uitbaters van vijf restaurants tegelijk. We zijn constant bezig geweest om iets te creëren waar mensen blij van worden.”

Nieuwe energie

Met die drijfveer ging het koppel al die jaren doelgericht te werk. “We krijgen een kick van iets from scratch opbouwen en op het hoogtepunt weer verkopen”, vertelt Jacqueline. Marcel vult aan: “Als we te lang op één plek bezig blijven, vallen we in herhaling. Dan stroomt de energie eruit. Ik kwam steeds met nieuwe ideeën, had ik weer ergens een mooi pand gezien. Hetzelfde gebeurde met Plek.”

Poezen, panters, papegaaien en een open keuken

Het pand aan de Houtwerf stond leeg. “We zeiden tientallen keren wat een gave plek het was. ‘Maar het is wel echt de laatste keer’, zei ik toen al tegen Marcel. We hebben iets neergezet waar we ontzettend trots op zijn. Marcel wilde altijd al een open keuken, ik een bar in het midden. En met de poezen, panters, papegaaien en piranha’s op de muren is het hier allerminst saai. Nu geven we het stokje van onze trots met vol vertrouwen door aan andere horecaondernemers.”

Ouders van duizend werknemers

Daarmee komt er, in ieder geval voor nu, een einde aan het horecatijdperk van het Nijmeegse stel. Het runnen van de zaken betekende niet slechts vanuit een kantoor het personeel aansturen. Marcel is van origine kok en ook Jacqueline hielp altijd mee op de vloer. Zo bouwden de ondernemers een goede band op met hun werknemers en stonden ze in plaats van boven hen, naast hen. “Er zijn bijzondere vriendschappen uit ontstaan.”

Jacqueline vertelt: “Ik heb niet geteld, maar we hebben misschien wel duizend man aan personeel aangestuurd. Een meisje uit de bediening van Plek zie laatst tegen me: ‘Het voelt alsof papa en mama de zaak verlaten’. Dat vond ik zo bijzonder en zo voelt het ook, alsof we ouders zijn van al die werknemers.”

Net als topsport

Dertig jaar in de horeca, dat vergt offers. “Je staat 24/7 aan, werkt op feestdagen en gaat weinig op vakantie. Het is net als topsport. Dat stopt nu ineens. Het wordt wennen en niks doen kunnen we allebei niet. We gaan de eerste maanden genieten van de rust, in ieder geval tot en met de zomer. Misschien maken we nog een mooie reis. Daarna gaan we iets nieuws te lijf. Interieur heeft me altijd geboeid, dus misschien doe ik daar iets mee”, vertelt Jacqueline. “Een nieuwe horecazaak? Waarschijnlijk niet.”

Boeken vol anekdotes

De twee kijken vol liefde terug op hun tijd in de horeca. “We maakten altijd iets mee en hebben boeken vol anekdotes. Sommige zijn verdrietig, maar de leuke voeren de boventoon. En we hebben het altijd samen gedaan, we zijn een sterk team. Horeca is en blijft het mooiste vak dat er is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!