Einde tbs in zicht voor dominee die met bijl partner vermoordde: ‘Pijnlijk dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest’

Onderzoek: luchtkwali­teit in Nijmegen laat flink te wensen over

17 juni De luchtkwaliteit in Nijmegen laat te wensen over. Van de negen onderzochte Nederlandse steden, heeft de stad de op één na meest vervuilde lucht. Dat blijkt uit een ranglijst van de schoonste tot meest vervuilde steden in de 27 EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland.