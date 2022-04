Einde voor groot mountainbike-evenement in Nijmegen: ‘Op deze manier gaat het niet meer’

Ik mis je ‘Toen ons verteld was dat ons kindje gezond was, kreeg mijn moeder te horen dat de tumor enorm gegroeid was’

,,Mijn moeder had allerlei schoonmaakspullen bij zich, mijn vader zijn gereedschap toen ze vanuit Doetinchem naar ons nieuwe huis in Nijmegen kwamen om te helpen met schoonmaken en klussen. Na het uitstappen bleek dat een kant van het gezicht van mijn moeder weggetrokken was. Ik dacht aan een beroerte. We zijn onmiddellijk naar het ziekenhuis gegaan.’’

3 april