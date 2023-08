Eindelijk weer zon in Nijmegen: 5 x tips voor dit weekend

Oude methode tegen verzakking baarmoeder blijkt beter én goedkoper: ‘Enorm veel vrouwen kampen met klach­ten’

Duizenden vrouwen in Nederland kampen jaarlijks met veel klachten door een verzakte baarmoeder. Nu blijkt dat een honderd jaar oude methode voor de behandeling van een baarmoederverzakking succesvoller is dan een nieuwere medische ingreep. En het is ook nog goedkoper.