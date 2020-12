Emotionele corona-oproep Nijmeegse verpleegkundige bijna 40.000 keer gedeeld: ‘Dingen gezien die 24-jarige niet zou moeten zien’

‘Er kunnen in Nijmegen best hotelka­mers bij’, wethouder niet bang voor leegstand

13 december NIJMEGEN - Er is echt nog wel ruimte voor een nieuw hotel in Nijmegen met meer dan honderd kamers, zoals gepland aan het Stationsplein. Daar is wethouder Noël Vergunst van overtuigd. Hotel Mercure, dat nu al bij het station is gevestigd, denkt juist van niet.