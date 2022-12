Energiecrisis raakt Triavium hard, dik 7 ton meer kwijt: ‘Combineer ijshal met zwembad en sporthal’

Schoor­steen­brand in Nijmegen snel geblust met ramoneur

NIJMEGEN - In de schoorsteen van een woning aan de Nieuwe Nonnendaalseweg in Nijmegen is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer werd rond 13.45 uur gewaarschuwd. Die kwam met een hoogwerker en een tankautospuit en kon het vuur snel doven.

6 december