Energietoeslag, compensatie of prijsplafond? Niet voor deze woongroepen: ‘Wij verbruiken tien keer zoveel’

met video | update Verwarde man met ontbloot bovenlijf aangehou­den in Nijmegen

NIJMEGEN - Op de Generaal Smutsstraat in Nijmegen is dinsdagavond een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie keek uit naar de man omdat hij volgens melders zichzelf had verwond en anderen had bedreigd en mishandeld.

9 november