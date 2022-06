Engie deelt autowasbonnen uit in Weurt na neerhalen schoorsteen; nieuwe ‘blow down’ eind juni

Een haperende nevelinstallatie en een aantrekkende oostenwind gooiden op 5 maart roet in het eten. De dag voor de ‘blow down’ werd de installatie nog uitvoerig getest. Om bevriezing te voorkomen, was daarna alles weer watervrij gemaakt. Tóch weigerden de sproeiers op het moment suprême dienst.

Hierdoor ontstonden er flinke rookwolken, die hun stoflading boven een aantal huizen in Weurt loslieten. ,,Op de dag zelf kwamen er uit Weurt zo’n tien meldingen van stofoverlast bij ons binnen”, vertelt een woordvoerder van de energiereus. ,,We zijn toen meteen op locatie gaan kijken en hoewel daar verder geen afspraken over waren, hebben we als goede buur onze hulp aangeboden.”

Zonnepanelen gereinigd

Uiteindelijk heeft een aantal mensen een autowasbon ontvangen, zijn er zonnepanelen gereinigd en is in sommige gevallen een schadebedrag betaald. Om hoeveel gevallen het gaat en welk bedrag ermee gemoeid is, wil de woordvoerder niet zeggen.

,,We gaan niet in op individuele gevallen. De reacties die we naderhand hebben ontvangen waren nagenoeg allemaal positief, mensen voelden zich gehoord en waren tevreden over hoe het is opgelost.”

Inmiddels is Engie druk met het volgende en een-na-laatste deel van de sloop. Het laten ontploffen van de springstoffen staat gepland voor eind juni. ,,Dit keer kijken we nadrukkelijk ook naar de weersomstandigheden en windrichting. Hierdoor kan het zijn dat we op het laatste moment kiezen voor uitstel.”