Enorme file op A50 lost op na ongeluk met drie auto's bij Ravenstein

Brand door vuurtje stoken slaat over naar tuin van buren: buurman wordt onwel tijdens blussen

In de tuin van een woning aan de Drentselaan in Groesbeek is donderdagmiddag brand uitgebroken. Een bewoner van de Muldershof was een vuurtje aan het stoken in de achtertuin waarna vermoedelijk door de harde wind het vuur oversloeg naar de tuin van de achterbuurman aan de Drentselaan.