Enorme rookwolken boven Nijmegen door zeer grote brand bij autobedrijf, pand volledig verwoest

Eindelijk weg voor Titus Brandsma in Nijmegen, maar bedenker is teleurge­steld: ‘Te kort, niet te begrijpen’

NIJMEGEN - Titus Brandsma krijgt waarschijnlijk nog dit jaar een eigen singel in Nijmegen. Een langgekoesterde wens van straatnaamexpert Rob Essers zou daarmee uitkomen. Maar nee. Essers is teleurgesteld. De singel is veel korter dan hij hoopte. ,,Ik begrijp dit niet.”

24 november