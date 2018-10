EOD: Recente vondsten explosieven bij laag water geen reden tot paniek

Veel kritiek op plan voor winkelcen­tra Dukenburg: ‘Zorg liever voor een opknap­beurt’

12:21 NIJMEGEN - Meer supermarkten in de winkelcentra: het is één van de plannen van het college van burgemeester en wethouders om het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg extra impulsen te geven. Wat betreft de gemeente mogen de winkelcentra in Meijhorst en Weezenhof twee supermarkten gaan huisvesten. Het is echter maar zeer de vraag of bewoners en ondernemers uit Dukenburg daarop zitten te wachten.