‘Er ging iets mis met de wierookstokjes’: brand uitgebroken in Nijmeegs flatgebouw

met videoNIJMEGEN - In een flatgebouw aan het Spijkerhofplein in Dukenburg is maandagavond brand uitgebroken. Uit voorzorg is een gedeelte van de flat geëvacueerd. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Zo’n dertig bewoners zijn opgevangen in Jack’s Casino, aan de overkant van de straat.

De brand is rond half negen uitgebroken op de elfde verdieping van het flatgebouw. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de bewoner van het appartementen waar de brand ontstond, 112 gebeld en zichzelf daarna in veiligheid gebracht. ,,De bewoner meldde dat er iets mis zou zijn gegaan met wierookstokjes”, vertelt de woordvoerder.

‘Roken vaag wat rook’

De hulpdiensten waren massaal uitgerukt, zowel brandweerwagens, politie als ambulances. De brand zelf viel op zich mee. ,,Vanwege de hoeveelheid dikke rook en het risico op uitbreiding van de brand, zijn we gaan evacueren”, aldus de woordvoerder. ,,Om een evacuatie goed te laten verlopen heb je ook genoeg mensen nodig.”

Quote Iedereen liep eigenlijk heel rustig naar buiten, het is goed verlopen Bewoners flat

De brand was rond kwart over tien geblust. Rond die tijd konden ook de eerste bewoners weer terug naar hun appartementen. Bewoners van de hoger gelegen woonlagen moesten nog wat langer wachten. Zo ook de onderburen van het appartement waar de brand ontstond, die liever niet met naam in de krant willen, maar wel flink zijn geschrokken.

,,We merkten het pas toen de brandweer de straat inreed”, vertellen ze. ,,We roken toen ook vaag wat rook en wilden eigenlijk direct vertrekken. Maar dat mocht niet, van de brandweer moesten we aanvankelijk de deuren dicht houden. Toen zijn we eerst wat spullen gaan pakken, paspoorten en zo.”

Toen brandweermensen op de deuren kwamen bonzen, konden ze wel de flat uit. ,,Iedereen liep eigenlijk heel rustig naar buiten, het is goed verlopen.” Ze verwachten wel waterschade in hun appartement. ,,Maar als dat alles is, mogen we blij zijn.”

Het Spijkerhofplein op de kaart:

