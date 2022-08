Er paste geen schaamhaartje meer tussen de ballen

COLUMN MARCEL RÖZER Tini van Reeken: nooit een Johan Derksen-achtige betweter, maar liefhebber met mededogen

Ik hoorde het verhaal nog niet zo lang geleden. Een studente had een ‘oude meneer die heel aardig was’ getroffen in de stad. Hij kwam ietwat verward over en vertelde dat hij vroeger bij NEC speelde. Ik wist onmiddellijk dat het om Tini van Reeken ging.

17 augustus