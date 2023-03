Er vestigden zich meer mensen in West Maas en Waal dan dat er vertrokken vorig jaar

update Vermiste 14-jarige uit Druten via locatie van mobiel gevonden in Hapert, meldt familie

Politie, familie, vrienden en klasgenoten zijn woensdag met man en macht op zoek gegaan naar een 14-jarig meisje uit Druten. De leerling van het Mondial vmbo-college in Nijmegen werd sinds woensdagmiddag 14.45 uur vermist. Laat op de woensdagavond is zij in goede gezondheid teruggevonden in Hapert via de locatiegegevens van haar telefoon. Dat heeft de familie laten weten via de social media.