Ernie overleed door brand in Nijmeegs wooncomplex: ‘Ze heeft niet de juiste zorg gehad’

Ernie Fliervoet was maandagmiddag 1 juli 2019 aan het koken in haar appartement in Nijmegen toen ze een epileptische aanval kreeg. Haar kleren vatten vlam, de 65-jarige vrouw overleed korte tijd later aan haar verwondingen. Een ongeval, op het eerste gezicht. Haar zussen Dorine en Marlies Fliervoet kijken er anders naar.



,,Ernie heeft niet de juiste zorg gehad. Hoe kan het dat zij nog op gas kookte? Dit had niet hoeven gebeuren, dat is het dramatische.”



Ernie Fliervoet woonde al sinds haar 45ste in de flat aan de Floraweg in Nijmegen-West. Het is een wooncomplex voor senioren die minder mobiel zijn. Er zijn brede deuren, een lift en er is ruimte voor de scootmobiel. ,,Ernie kon er gewoon fijn wonen”, zegt Marlies over die plek.