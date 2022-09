Ernstig zieke Jaimy krijgt de verrassing van zijn leven met motorstoet op verjaardag: ‘Onvergetelijk’

Nu écht definitief niet bouwen op Veur-Lent, maar waar komen die eerder geplande huizen?

NIJMEGEN - Het zag er al lang naar uit, maar sinds woensdagavond is de kogel écht door de kerk: er komen definitief geen huizen op het Nijmeegse stadseiland Veur-Lent. Maar wat gaat er gebeuren met de honderd huizen die aanvankelijk op het eiland gepland stonden? Mogelijk komen die in de Winkelsteeg of het stationsgebied.

29 september