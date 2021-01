Esso in Malvert overvallen door twee jongens op een grijze scooter

Opnieuw inbraak botanische tuin Nijmegen: ‘We zijn er stil van, voelen ons wanhopig’

20 januari NIJMEGEN - Kettingzagen, schaaf- en boormachines, het is allemaal weg. Opnieuw is bij de Hortus Nijmegen ingebroken. Waren afgelopen augustus nog kantoor en keuken doelwit, dit keer is de zeecontainer met gereedschap leeggeroofd. ,,We voelen ons wanhopig”, zegt directeur Willemijn van Hulten. ,,Al zullen we ook dit keer herstellen, net als de natuur dat doet.”