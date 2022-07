EuroGames maken van Nijmegen dé roze hoofdstad van Europa: ‘Thuis weten ze niet dat ik op mannen val’

Met video Vlaggen met zwarte wimpels op de Waalkade: in deze landen ben je als homoseksu­eel niet veilig

NIJMEGEN - Aan de Waalkade in Nijmegen wapperen tijdens de Eurogames 71 nationale vlaggen met zwarte wimpels. Het zijn vlaggen van landen waar homoseksualiteit verboden is. Wie er betrapt wordt, loopt het risico op gevangenisstraf, stok- of zweepslagen of zelfs de doodstraf.

26 juli