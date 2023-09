Europese titel en imposante erelijst bieden Sanne Koolen geen garantie voor Olympische Spelen

Op het strand van vakantieadres Barcelona in Spanje schieten de hoogtepunten door het hoofd van hockeyster Sanne Koolen. De 27-jarige Maldense (geboren in Nijmegen) was als verdediger belangrijk in de zegetocht van het Nederlands team, dat vorige week met overmacht de Europese titel veroverde. In de finale werd België met 3-1 verslagen.

Tijdens het hele toernooi kreeg Nederland slechts twee tegendoelpunten in vijf duels te verwerken. Zelf scoorde de ploeg van Koolen 22 doelpunten. Ook aanvoer van achteruit was er dus dik voldoende in het Duitse Mönchengladbach. ,,We kwamen als team op een gegeven moment in een goede flow”, vertelt Koolen. ,,Waarbij de sfeer ook nog eens ontzettend leuk was. Ik ben op vakantie met teamgenote Laura Nunnink, dus het EK komt zeker af en toe ter sprake. Deze titel geeft een fijn gevoel.”