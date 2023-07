Eva van Agt lag roerloos op de grond na horrorcrash in Tour: ‘Ik heb heel wat gaten in mijn geheugen’

De man met de tamme uil gaf 41 jaar wiskunde, totdat hij ineens bedankt werd: ‘Alsof mijn hart eruit werd gerukt’

Generaties dankbare leerlingen werden dankzij hem de baas over de wiskunde. Na veertig jaar met veel plezier voor de klas was het plotsklaps over voor Henk Oerlemans (81), die met zijn tamme uil Uksi woont op een boerderij in Beuningen. Maar hij eet er nog altijd goed van, dankzij een dankbare ouder.