Explosie in aantal testen totaal onverwacht: nooit eerder zó'n enorme toename, top nog niet bereikt

,,Deze explosieve toename overstijgt alle verwachtingen en de GGD’en zetten alle zeilen bij om aan de enorme testvraag te voldoen’’, meldt een woordvoerder van de landelijke GGD/GHOR.



,,Op dit moment zitten we al op 75.000 afspraken gepland voor vandaag.’’ Maandag kwam het aantal uit op 100.000. ,,We zien op dit moment een beweging in de totale testafnames soortgelijk als rond de pieken in december 2020 en in februari/maart 2021. De verwachting is dat we de top nog niet bereikt hebben. We zetten al onze capaciteit in om aan de stijgende vraag te voldoen.’’