Explosies en zware rookwolken: brand bij autobedrijf vlakbij Nijmegen is in wijde omgeving te zien

24 maanden cel geëist voor man die kokend water goot over hoofd van vriend in Nijmegen

15:51 De aanklager heeft er geen goed woord voor over: ,,Een mede-vluchteling die nota bene net als jij veiligheid zocht in Nederland, een pan kokend water over zijn hoofd gieten. Terwijl die nietsvermoedend met zijn rug naar je toe zit. Dat is een laffe daad.”