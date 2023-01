Expositie over jeugdcultuur: ‘Punkers zag je in Maas en Waal alleen met carnaval’

update | met video ‘Er ging iets mis met de wierook­stok­jes’: brand uitgebro­ken in Nijmeegs flatgebouw

NIJMEGEN - In een flatgebouw aan het Spijkerhofplein in Dukenburg is maandagavond brand uitgebroken. Uit voorzorg is een gedeelte van de flat geëvacueerd. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

11 januari