Extra controles in bos en op strand vanwege lenteweer: ‘geniet in de tuin of op het balkon van de zon’

Temperaturen richting de twintig graden, veel zon: de aankomende dagen nodigen uit om eropuit te trekken. Naar het strand, de bossen in. Niet handig natuurlijk, met de huidige coronacrisis. Zeker nu - juist doordat mensen veel binnen blijven - het longvirus langzaam maar zeker aan kracht lijkt in te boeten.



Een fragiele balans, die zomaar weer de verkeerde kant op kan slaan. ,,Dus we drukken mensen op het hart: blijf thuis”, zegt boswachter Janine Pelgrum, die de Achterhoek onder haar hoede heeft. ,,Ga alsjeblieft in eigen tuin of op eigen balkon van de zon genieten. Op de website van Natuurmonumenten staan tips voor wat je allemaal in de tuin kunt doen en kan je een virtuele wandeling door het bos maken.”