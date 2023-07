Extreem noodweer richt ravage aan bij Hemmy en Anja aan het Gardameer: ‘Caravan lijkt op een poffertjespan’

Wandelgids door het literaire landschap van Nijmegen. ‘Literatuur speelt een belangrij­ke rol in deze stad’

Wandelen en literatuur, twee specialiteiten van Nijmegen, gecombineerd in één wandelgids. Wim Huijser schreef verhalen over Nijmeegse locaties die een rol spelen in boeken en gedichten. Routemaker Rob Wolfs combineerde deze punten tot twee stadswandelingen.