Failliete festivalorganisator laat maanden niets van zich horen: duizenden mensen zijn geld kwijt

Jodesz (29) schrijft over Filipijnse drugsoor­log en moet nu voor eigen leven vrezen; in Nijmegen vindt ze rust

NIJMEGEN - Dreigementen, stress en niet in het donker over straat durven. Om aan die ellende te ontvluchten kreeg mensenrechtenactivist Jodesz Gavilan (29) uit de Filipijnen drie maanden bescherming in Nijmegen. En om tot rust te komen. In december vliegt ze weer naar huis.

6 december