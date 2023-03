Familie en politie bezorgd over vermiste Hope: niet thuisgekomen in Druten na school in Nijmegen

Volgens haar vader was de laatste les van Hope woensdagmiddag om 14.45 uur afgelopen. Haar mentor heeft haar nog wel gezien in het gezelschap van enkele oudere jongens.



Na dat moment is er geen spoor mee van het Drutense meisje. Volgens haar vader staat haar telefoon uit en is ze onbereikbaar. ,,We hebben altijd locatiegegevens aan staan zodat we weten waar ze is. Nu is haar telefoon helemaal uit. Dat is nog nooit voorgekomen.”



De familie heeft de politie ingeschakeld in verband met de urgente vermissing. Die is ook op zoek naar Hope Danse. De familie is nog niet buiten aan het zoeken omdat er nog geen enkele aanwijzing is waar ze zich kan ophouden. Hope woont bij haar moeder in Druten.