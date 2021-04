Familie ernstig bezorgd om sinds vrijdag vermiste Lucas Reinders in Nijmegen

Televisie­uit­zen­ding over Nijmeegse dodenher­den­king op 4 mei

22 april NIJMEGEN - Voor het tweede jaar op rij is er op de avond van 4 mei op het Nijmeegse Traianusplein geen massale herdenking, maar er is hard gewerkt aan een alternatief. Er komt een televisieuitzending over de Dodenherdenking met verhalen over de oorlogsjaren in Nijmegen en als rode draad de lotgevallen van de familie Creutzberg.