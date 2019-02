Familie vermoorde opa Piet (85) verwacht ontknoping: ‘Er moeten méér mensen zijn met gewetensnood’

Piet Baams (85) verdween 22 jaar geleden uit een Nijmeegs verzorgingshuis. Weken later werd zijn lichaam aangetroffen in de Merwede, met de ceintuur van een damesjurk om zijn nek. De moord bleef onopgelost. Maar volgens zijn familie is de ontknoping nu dichterbij dan ooit.

Zou dit de gouden tip zijn? Is dit het moment dat alsnog kan leiden tot een doorbraak?

Het is kort voor de Vierdaagse, hartje zomer 2018, als zich iets voordoet waar de familie Baams 22 jaar op heeft gewacht. ,,Een dame stapt de winkel van mijn broer binnen. Ze raken aan de praat”, zegt Eric Meijers, getrouwd met een kleindochter van de vermoorde Piet Baams. ,,Het blijkt te gaan om een oud-medewerkster van Nieuw Malderborgh in Nijmegen, het verzorgingshuis waar opa Piet woonde toen hij in 1996 opeens verdween.”

Of de inmiddels gepensioneerde vrouw bewust op de winkel van Meijers’ broer afstapte, of dat het gevoel van gewetenswroeging haar overviel tijdens het gesprek in de winkel, weet Meijers niet. ,,Wat ik weet is dit: mijn broer belde me. Hij zei: ‘Er is iemand bij me geweest die zegt dat ze weet wie opa Piet heeft vermoord. Ze kon het na 22 jaar niet meer voor zich houden, ze moest het kwijt’. We hebben dit verhaal natuurlijk onmiddellijk doorgespeeld aan het coldcaseteam van de politie.”

Nieuwe impuls

Die hoort de oud-medewerkster in kwestie twee keer, medio juli. De geruchtmakende zaak-Baams, die met zoveel raadsels omgeven is, krijgt een nieuwe impuls. Kleinzoon Gert-Jan Baams: ,,Dit doet zo veel met ons, als familie. Natuurlijk, we zijn 22 jaar verder, de ergste pijn slijt. Maar je wil niet weten hoe erg het is om met al die vragen te blijven zitten, al die jaren. Dit gun je niemand.”

Meijers: ,,We mogen van de politie niet alles zeggen, dat zou het onderzoek kunnen hinderen. Maar wij zijn er als familie van overtuigd dat de oplossing van de moord op opa Piet nu dichterbij is.”

Volledig scherm © Bert Beelen Opa Piet. Kleinzoon Gert-Jan en ‘aangetrouwde’ kleinzoon Eric praten met warmte over hem. Een character, dat was de 85-jarige, wiens vrouw begin 1996 overleed. Kleurrijk. Levenslustig. Altijd aanwezig. Een charmeur. Haantje de voorste. Zat in de bewonersraad, was betrokken bij de bingo, hielp de dames bij het aantrekken van hun kousen.



Maar, erkennen de kleinzoons, Piet werd ook wel eens in verband gebracht met een zwarte lotto in en buiten het tehuis. Illegaal geld inzetten op wedstrijden. Maar dat mocht eigenlijk geen naam hebben, toch? Gert-Jan Baams: ,,Hij was een beetje The Godfather van Nieuw Malderborgh. Maar hij maakte met niemand ruzie en deed geen vlieg kwaad. Was er ergens gedoe, dan pakte Piet z’n hengel en ging hij vissen.”

Regenjas

En toch. Toch was er iets geks aan de hand, in die bitterkoude dagen pal voor kerst 1996. Want waar ging opa Piet naartoe, toen hij – vastgelegd op zwart-witcamerabeelden van het zorgcentrum – op 22 december 1996 om exact 18.42 uur door de voordeur naar buiten stapte? Hij had een aktetas en een koker in zijn hand. Gleufhoed op, zijn kenmerkende bril. ,,Maar hij droeg zijn regenjas, niet zijn winterjas, terwijl het min 12 was”, zegt kleinzoon Baams. ,,Het gekke is ook: hij had zijn bingoavond afgebeld, omdat hij ziek zou zijn. Maar toch ging hij eropuit.”

Dezelfde camera legt vast hoe opa Piet om 20.29 uur terugkeert in Nieuw Malderborgh. Met tas, zonder koker. Dat blijkt het laatste teken van leven. Op Eerste Kerstdag, als opa door één van zijn dochters wordt opgehaald om samen kerst te vieren in het Waterkwartier, blijkt dat hij is verdwenen. Spoorloos. Zijn bed is onbeslapen. In de twee voorafgaande dagen heeft het personeel de maaltijd keurig op zijn kamer bezorgd – en de volle borden weer opgehaald. ,,Opa’s portemonnee lag open en bloot op tafel.” Alarm geslagen werd er niet.

Volledig scherm Een bewakingscamera registreert hoe Piet Baams met een aktetas in zijn hand Nieuw Malderborgh binnenwandelt. © DG Meijers: ,,Dat heeft ons altijd verbaasd. Misschien dat een teruggetrokken bewoner minder snel wordt gemist. Maar opa Piet? Dat móet opgevallen zijn. De directie zei destijds dat opa wel vaker zomaar een nachtje wegbleef. Maar dat kunnen wij absoluut niet plaatsen.”



Toen al, zeggen Meijers en Baams, kreeg de familie, die vanaf die verwarrende Eerste Kerstdag verwoede zoekacties op touw zette, sterk het gevoel dat er iets ín Nieuw Malderborgh was voorgevallen. Moord in het bejaardenhuis. ,,Er bleek met personeelsroosters te zijn geknoeid. Die waren achteraf aangepast. Waarom? Er moeten personeelsleden zijn die iets weten, maar die hun mond niet open durfden te doen. Uit angst voor hun baan? Uit angst voor de dader? Er moeten méér mensen rondlopen met gewetensnood.”

Ceintuur

Als er op 3 februari 1997 een telefoontje van de waterpolitie binnenkomt, schaalt de recherche het onderzoek op met gedragsdeskundigen, analisten en forensisch rechercheurs. In de Boven-Merwede bij Gorinchem, het verlengde van de Waal, is het lichaam van een bejaarde man gevonden. Het is, wordt al snel duidelijk, Piet Baams uit Nijmegen. Hij blijkt te zijn gewurgd. De ceintuur van een oude damesjurk, een leren riempje, zit nog om zijn hals gesnoerd. Tweehonderd mensen worden gehoord. Maar na drie maanden even intensief als vruchteloos speuren, valt het doek. Geen aanknopingspunten meer.

De recherche voelt in die maanden ook de familie Baams stevig aan de tand. Onderzoekt bovendien de rol van opa Piet bij het illegale lottospel. Gert-Jan Baams: ,,Tot onze frustratie is er vooral buíten het verzorgingshuis gekeken. Terwijl wij van meet af aan hebben gedacht dat er iets ín het huis moet zijn voorgevallen. Die ceintuur, bijvoorbeeld. Die was van een bewoonster uit het tehuis, twee deuren verderop van Piet. Gek, toch?”

Na een tv-uitzending van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, eind 1997, duikt een anonieme brief op met aanwijzingen. Volgens de familie komen ook die aanwijzingen van personeelsleden of vrijwilligers die actief zijn in het inmiddels herbouwde zorgcomplex. De politie laat al snel weten er weinig mee te kunnen.

Motief

Naar het motief voor de bizarre moord blijft het gissen. Meijers: ,,Opa had geen rooie cent. Maar afgaande op zijn geheime afspraak op de avond van 22 december, was er iets aan de hand. Werd hij onder druk gezet? Afgeperst? Had hij iets gehoord dat hij niet mocht horen?”

Hoewel de familie Baams sterke aanwijzingen denkt te hebben dat de ontknoping nadert, hopen Gert-Jan Baams en Eric Meijers dat méér mensen nu, dik 22 jaar later, in het reine willen komen met zichzelf. Opbiechten wat ze weten. Baams: ,,In 40 procent van alle coldcasezaken blijkt achteraf dat de dader zijn daad aan ten minste twee personen heeft verteld.”

Meijers: ,,Krijgen wij na 22 jaar alsnog gelijk? Wordt alsnog duidelijk dat de moord ín dat bejaardenhuis is gepleegd? Wij denken van wel. Thuis hebben we altijd tegen elkaar gezegd: het komt nog een keer uit.”

‘We stonden meteen al op een achterstand’

Het politie-onderzoek naar de verdwijning en de dood van Nijmegenaar Piet Baams (85), eind 1996 en in de eerste maanden van 1997, verliep van meet af aan moeizaam. ,,We hebben nooit het gevoel gehad dichtbij een oplossing te zijn geweest”, vertelt toenmalig onderzoeksleider René den Boer. ,,We liepen steeds achter de feiten aan.”

Grootste handicap voor de recherche: het slachtoffer was al een paar dagen weg voordat de politie werd geïnformeerd. Het duurde vervolgens weken voordat zijn stoffelijk overschot werd gevonden. Den Boer: ,,De eerste momenten na een incident zijn van zeer groot belang. De tijd vaagt sporen weg en maakt getuigenissen minder betrouwbaar. Niet alleen werden we laat geïnformeerd, ook waren veel mensen in de kamer van Piet Baams geweest voordat wij daar sporenonderzoek konden doen. Als politie begonnen wij dit onderzoek met een achterstand die bijna niet meer in te halen was.”

Volledig scherm © Gerard Verschooten

De recherche onderzocht destijds meerdere scenario’s, zegt Den Boer. ,,Moord of doodslag binnen de familie, moord of doodslag door het personeel van het tehuis, moord of doodslag binnen de illegale loterij die op dat moment speelde in Nijmegen en ook in de omgeving van het slachtoffer. En het scenario van zelfdoding, omdat het forensisch instituut suïcide niet geheel uitsloot. Persoonlijk geloof ik niet dat er sprake was van zelfdoding. En een moord door personeelsleden of vrijwilligers in het bejaardenhuis? Het kan, maar uit ons onderzoek is nimmer gebleken dat het personeel meer wist over de verdwijning.”

Den Boer maakte naam als een succesvol rechercheleider. Hij was onder meer betrokken bij het oplossen van de dubbele moord op de Mientjes in Nijmegen (2003) en op activist Louis Sévèke (2005). Vlak voor zijn pensioen werkte hij aan de coldcasezaak Nicky Verstappen. Het niet oplossen van de moord op de bejaarde Baams is altijd blijven knagen. ,,Maar ik troost me met de gedachte dat we er alles aan hebben gedaan, binnen de mogelijkheden die we toen tot onze beschikking hadden. Nu is er met name op het gebied van DNA veel meer mogelijk. Ik denk nog altijd dat de zaak kan worden opgelost. Iemand moet de moed hebben om alsnog te gaan praten.”

Coldcaseteam houdt een slag om de arm De onopgeloste moord op Piet Baams uit Nijmegen krijgt op dit moment extra aandacht van het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland. ,,Van de ruim tweehonderd cold cases in deze politieregio, staat de zaak-Baams hoog op onze prioriteitenlijst”, zegt rechercheur Herbert Klein Haar. ,,Naar aanleiding van de tip die afgelopen zomer binnenkwam, doen we serieus onderzoek. Ik begrijp de hoop die de familie koestert, maar of die tip gaat leiden tot dé doorbraak, is nog afwachten.” De moord op de bejaarde Baams is onlangs ook op de landelijke coldcasekalender geplaatst. Die kalender, met jaarlijks 52 onopgeloste moorden en vermissingen, wordt opgehangen in gevangenissen en huizen van bewaring. In de hoop dat er iemand gaat praten. ,,Het is niet voor niks dat ook de zaak-Baams er nu op staat. We hopen op méér informatie die de moeite waard is.” In Oost-Nederland heeft plaatsing op de in 2017 ingevoerde coldcasekalender nog niet tot het oplossen van zaken geleid, in andere regio’s is dat wel een paar keer gebeurd.