Fataal ongeluk op de A1 bij Holten stort gezin in tragedie: ‘Dit is zo verschrikkelijk, zo onmenselijk’

De klap was zo hard, dat hij niet heeft geleden. Toen Jeroen Janssen uit Nijmegen vorige week woensdag met zijn bus tegen een stilstaande vrachtwagen op de A1 bij Holten reed, is hij op slag overleden. Het is een geruststelling in verder dramatische situatie.



De 45-jarige Nijmegenaar is de vader van twee jonge kinderen: Daan van 11 en Suus van 9 jaar. Na een moeilijke scheiding van hun moeder vond hij ruim vijf jaar geleden het geluk terug bij Marion, met wie hij samenwoonde in hun woning in de Hegdambroek in Lindenholt. De kinderen waren een paar dagen in de week bij hen en hun hond Cas.



‘Eenvoudig tevreden’

Samen genoten ze van eenvoudige gezelligheid. In de zomer met de caravan naar camping Beerze Bulten in het Overijsselse Beerze, barbecueën met een biertje en het jaar afsluiten met zelfgebakken oliebollen.



,,Jeroen was eenvoudig tevreden. Als het maar goed ging met zijn kinderen, dan was het voor hem goed’’, zegt Frits Wolf die namens de aangeslagen familie het woord voert. Hij is eigenaar van het gelijknamige tuinmeubelbedrijf in Beuningen en tuinmeubelmerk 4Seasons. Janssen werkte als servicemonteur voor Wolf.