Festival Oosterliefde verzet door tekort aan politie, organisator boos: ‘Zoveelste tegenslag’

Verwarde man springt in Waal bij Nijmegen, politie trekt hem na bijna 2 uur op de kant

NIJMEGEN - Tientallen hulpverleners zijn maandagmiddag lang bezig geweest met een verwarde man die in Nijmegen in de Waal was gesprongen. Zo'n anderhalf uur zat hij half in het water op basaltblokken nabij de ingang van de Waalhaven totdat hij er door politie-agenten werd uitgehaald.

1 augustus