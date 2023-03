Feyenoord verliest oefenduel van NEC, PSV wint van tegenstander AZ in Conference League

PSV staat met nog acht wedstrijden te gaan op de derde plaats in de Eredivisie met 8 punten achterstand op koploper Feyenoord. Anderlecht is bezig aan een matig seizoen in de Jupiler Pro League, waarin het de achtste plaats bezet. De ploeg van Brian Riemer staat wel in de kwartfinales van de Conference League, waar het over drie weken AZ treft.