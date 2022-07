Fietsenzaak Sloos sluit na 97 jaar haar deuren: ‘Het is pijnlijk, we hadden de zaak graag doorgegeven’

Met de sluiting kan de fietsenzaak nét niet haar 100-jarige jubileum vieren. En dat is best lastig, vertelt mede-eigenaresse Amalia Evers (60). „Het is pijnlijk om al onze spullen weg te moeten doen. We hadden de zaak graag doorgegeven.”

Sinds 1925 zit de fietsenmaker al in het pand in Nijmegen-Oost. De winkel kwam in 1962 in het bezit van de vader van Frits Evers (70). Hij breidde de zaak uit en verkocht voornamelijk brommers. In 1988, toen Frits samen met zijn vrouw Amalia de fietsenhandel overnam, werden gewone fietsen weer populairder. De afgelopen jaren verkocht het stel ook elektrische exemplaren. In de winter konden Nijmegenaren bij de winkel langskomen voor vuurwerk.