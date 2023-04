Fietserbond reageert op 'gevaarlijkste' fietswegen van Nijmegen: naar deze situaties wordt gekeken

met videos Tbs dreigt voor Hans (60), die kogel afvuurde in Nijmeegse polikli­niek: ‘Ik was heel erg in de war’

Hans de B. wilde sterven in een regen van politiekogels. In plaats daarvan dreigt nu vijf jaar cel en gedwongen opname in een tbs-kliniek. ,,Ik was heel erg door de war”, zei de 60-jarige Groesbekenaar dinsdag tegen de rechtbank in Arnhem.