Fietsster en auto botsen in Heseveld

update | met video Aan autobrand in Nijmegen ging ruzie vooraf, verdachte (34) door politie op heterdaad betrapt

NIJMEGEN - Op een parkeerplaats aan de Voorstenkamp 18e straat in Nijmegen zijn in de vroege woensdagochtend twee auto’s door brand verwoest. Een man van 34 uit Nijmegen is op heterdaad betrapt en aangehouden voor brandstichting.

28 september