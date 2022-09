Figuranten A bridge too far zoeken elkaar weer op in Nijmegen: ‘Nederland maakte kennis met Hollywood’

NIJMEGEN - Figuranten van oorlogsfilm A bridge too far worden uitgenodigd voor een reünie in Nijmegen, volgende week donderdag. Acteur Peter Faber komt ook. Infocentrum WO2 Nijmegen verwacht 150 mensen.

Je kunt er historisch van alles op aanmerken, zegt directeur Wiel Lenders van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, maar het is een film van belang. A bridge too far vertelt het verhaal over Operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. ,,Het was een van de grootste luchtlandingsoperaties ooit, en die vond plaats in de driehoek Arnhem-Nijmegen-Eindhoven.”

Behalve Hollywoodsterren als Sean Connery en Robert Redford werkten veel burgers uit de omgeving als figurant mee aan de opname in 1976. Speciale gast bij de reünie is acteur Peter Faber, die de rol speelde van Kapitein Arie Dirk ‘Harry’ Bestebreurtje. Mogelijk komt er nog een Europese acteur van naam, zegt Lenders. ,,Maar de gesprekken lopen nog.”

Analyse

De avond over de film is meer dan een reünie: iedereen die interesse heeft in het onderwerp is welkom in het Infocentrum WO2 Nijmegen, dat huist in De Lindenberg. Filmkenner Constant Hoogenbosch houdt een cultuurhistorische analyse over de film. Die had ook in sociaal opzicht veel invloed, zegt hij.

,,Het was de eerste keer dat Nederland geconfronteerd werd met zo’n grote Amerikaanse productiemachine. Dat was bovendien in 1976, nog niet zo lang na de oorlog (1940-1945, red.). Voor veel mensen betekende de opname ook herbeleving van wat er was gebeurd.”

A bridge too far kreeg geregeld kritiek, onder meer omdat bepaalde historische details niet kloppen. Maar het is te makkelijk om neerbuigend te doen, vindt Wiel Lenders. ,,Zulke films leveren een belangrijke bijdrage aan ons beeld over de oorlog. Ze leren ons veel over de geschiedenis, op een ontspannen manier. Dus ook al is niet alles historisch correct: kom maar op, bemoei je ermee.”

Volledig scherm Peter Faber, die in ‘A bridge too far’ de rol van Kapitein Arie Dirk ‘Harry’ Bestebreurtje speelde. © Brunopress

Volledig scherm Constant Hoogenbosch met het originele klapbord van ‘A bridge too far’. © Paul Rapp