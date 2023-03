Filatelie loont: ‘Een zegel die twintig jaar geleden 3000 euro opbracht, doet nu zomaar 15.000'

Column Marcel Rözer ‘Wie het eerste boven is’, schreeuwde hij. 'Jij mag winnen opa’

Fietsend door de stad dacht ik eraan hoe leuk fietsen door onze stad eigenlijk is. Ik snap die BBC wel, dat ze Nimma bewonderen. Dat zouden meer mensen moeten doen. Een rood fietspad bracht me waar ik zijn moest, onderweg kruiste ik lange slierten blik die stil stonden. In de heilige koeien chagrijnige mensen.