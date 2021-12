Filmpje van ex-coronapatiënten komt keihard binnen bij verpleegkundige Lisette: ‘Híervoor doe je het dus’

‘Híervoor doe je het dus’

Leuk natuurlijk. Maar al snel besefte ze waarom die beelden haar éxtra raakten. ,,Als ic-verpleegkundige kennen we veel coronapatiënten vrijwel vooral in buikligging, terwijl ze in slaap worden gehouden. Dat je ze dan na zoveel maanden ziet in hun gewone thuissituatie, in gewone kleren, terwijl ze - met alle respect - als gewone mensen een aardig praatje maken... dan denk je: yes, híervoor doe je het dus. Zo’n herstel gun je iedereen. Missie geslaagd.”

29 jaar is Lisette. Ze komt uit Beneden-Leeuwen. Jong nog misschien, maar al bovengemiddeld gepokt en gemazeld in de coronazorg. Want vanaf dag 1 dat het virus toesloeg, staat ze in de frontlinie. Zelfs nu nog, pal voor haar zorgverlof, terwijl ze al 34 weken zwanger is. ,,Van een meisje. Een naam hebben we ook, maar die houd ik nog even geheim.”