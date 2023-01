Finaleronde nekt Meester Jesper in De Slimste Mens: ‘Ik dacht dat ik Philip niet goed verstond’

SVO/VVLK zoekt nieuwe naam en nieuw tenue: VVOLK of SC de Polderboys?

OOIJ/LEUTH - Wordt het VVOLK (Ooij, Leuth, Kekerdom)? En wat te denken van SC de Polderboys of SV Waalfront? Of blijft het de huidige naam SVO/VVLK? De Ooijse voetbablcub SVO en het Leuthse VVLK gaan de laatste fase van hun fusie in en dat betekent onder meer dat er een nieuwe naam gezocht wordt én een nieuw tenue. Het vormt het slotakkoord van een fusie die voorspoedig verlopen is.

