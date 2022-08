Flitsbezorger Flink zorgt voor overlast in Nijmegen, maar wil maar niet vertrekken: ‘Ik kan elk gesprek horen’

Flitsbezor­ger Getir moet ‘dark store’ in centrum van Nijmegen opdoeken, anders volgt dwangsom

NIJMEGEN - Flitsbezorgdiensten lijken uit te sterven in de binnenstad van Nijmegen: na Flink moet ook flitsbezorger Getir zijn distributiecentrum in het centrum sluiten, ruim drie maanden na de komst. Is het bedrijf eind augustus niet weg, dan volgt een dwangsom van 2500 euro per week.

28 juli