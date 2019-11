Floortje was meteen verslaafd aan paaldansen: ‘Het heeft helemaal niets met strippen te maken’

„Vroeger heb ik veel geturnd en ik dacht daar nog vaak aan terug. Ik begon in 2014 met paaldanslessen in een fitnessstudio, soms twee keer in de week. Voor mijn conditie, want het kost veel inspanning, maar ook omdat ik er zo blij van word. Elke keer in de auto naar huis helemaal hyped en keihard met de radio meezingen.”



Soms denken mensen dat Geurtjens stripper in een nachtclub is. Zo is het imago van een paaldanseres nu eenmaal. ,,Maar strippen doe ik helemaal niet! Het is jammer, dat het nog dat imago heeft. Eigenlijk is het net als turnen op een brug met leggers, maar dan met één legger. En staand. Daarom noem ik het liever paalfitness. De Nederlandse Dineke Minten is twee keer wereldkampioen paaldansen geworden. Dat gaf de sport veel positieve publiciteit. Ze zijn nu bezig om er een Olympische sport van te maken.”