Flyeren in stilte en je online profileren in coronatijd: ‘Ik mis de gezelligheid van het campagnevoeren’

Vorige week ging ze flyeren. Nou ja. Beter geformuleerd: ze hield fractiemedewerker Susan Pot gezelschap, zegt de Nijmeegse April Ranshuijsen (43), nummer 11 op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. ,,Ik kom met mijn rolstoel vaak niet bij de brievenbus. Deze hangt te hoog of ik kan door de drempel de voortuin niet in. Maar gezelschap houden is ook belangrijk. Zeker in deze tijd.”



Toen ze campagne voerde voor de gemeenteraad, in 2018, flyerde ze in de stad en op het station. ,,Dat kan makkelijk in een rolstoel, maar nu moeten we 1,5 meter afstand bewaren.’’ Lastig.