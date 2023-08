Fokkers van nertsen zijn nog steeds boos, maar het verbod is soms ook een uitkomst: ‘Anders waren we nu failliet gegaan’

Daklozen, dealers en troep op straat: wat moet er gebeuren met de Nijmeegse ‘overlast­stra­ten’?

Bewoners en ondernemers willen een eind aan de verloedering van de Van Welderenstraat en Tweede Walstraat in het centrum van Nijmegen. In een brief roepen winkeliers en horeca-uitbaters de gemeente op in actie te komen. Wat speelt hier?