Fors meer fietsendiefstallen in Nijmegen, vooral elektrische fiets gewild bij dieven

Vooral in het centrum, in stadsdeel Dukenburg en in Lent constateert de politie een fikse stijging van diefstallen.

In totaal kwamen er bij politie in de eerste twee maanden - van maart zijn de cijfers nog niet bekend - 285 aangiftes van fietsendiefstal in Nijmegen binnen, 137 meer dan in Arnhem. Dat zijn er ruim honderd meer dan vorig jaar in deze tijd.